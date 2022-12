உடல்நலம்: எதையும் செய்யாமல் சும்மா இருப்பது மூளைக்கு நல்லது - ஏன் தெரியுமா?

ஓய்வே இல்லாத மூளை

படைப்பாற்றலை தட்டியெழுப்புதல்

“தி ஆர்ட் ஆஃப் பீயிங் போர்ட்” (The art of being bored) எனும் புத்தகத்தில் பிரிட்டிஷ் உளவியல் நிபுணர் சாண்டி மான், "படைப்பாற்றல், சிந்தனை மற்றும் புத்திசாலித்தனம் ஆகியவற்றை எதையும் செய்யாமல் சும்மா இருப்பது ஊக்குவிக்கலாம்” என வாதிடுகிறார்.