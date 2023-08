முளைகட்டிய பயறை பச்சையாக சாப்பிடுவது ஆபத்தா? இந்த 7 உணவுகளை சாப்பிடும்போது கவனம் தேவை

அண்மையில் நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகி கவனம் பெற்றுள்ள `விஷம்: உங்கள் உணவைப் பற்றிய அசுத்தமான உண்மைகள்` (Poisoned: The Dirty Truth About Your Food) என்ற ஆவணப்படத்திலும் அவர் தோன்றியுள்ளார்.