மகாராணா பிரதாப்புக்கும் அக்பருக்கும் இடையே நடந்த போர், இந்து - முஸ்லிம் சண்டையா?

வரலாற்றை திரித்துக்கூறல்

மகாராணா பிரதாப் எவ்வளவு பெரிய மஹான்?

நாடு என்பதன் கற்பனை உருவம்

வரலாற்றில் கம்யூனிச பார்வை

வரலாறு எழுத்தியல் அணுகுமுறை

இந்து மற்றும் முஸ்லிம் வரலாற்றின் உண்மை

அக்பரின் தரப்பில் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த ராஜா மான் சிங் இருந்தார். அப்படியென்றால் அதை எப்படி இந்து vs முஸ்லிம் என்று சொல்வது? அந்தக் காலத்தில் இந்து vs முஸ்லிம் என்று எதுவும் கிடையாது. மகாராணா பிரதாப்பின் மிகப்பெரிய கூட்டாளி முஸ்லிம் என்பதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். மறுபுறம் இந்து ராஜா மான் சிங் அவருடன் சண்டையிடுகிறார், அதை எப்படி இந்து vs முஸ்லிம் என்று நிரூபிப்பீர்கள்? அந்தக் காலத்தில் அது அப்படிச்செய்யப்படவில்லை.

வரலாற்று உண்மைகளால் வெட்கம்

மதச்சார்பற்ற நாட்டில் அதிக வகுப்புவாத கலவரங்கள்

அடையாள அரசியல்

இதுவரை அதிகார வர்க்கம் இருந்தது. பொதுமக்கள் ஈடுபடத்தொடங்கியபோது பல்வேறு வழிகளில் அது நடந்தது. அவை இந்து vs முஸ்லிம், பெங்காலி vs மராத்தி, ஏழைகள் vs பணக்காரர்கள், இந்தி vs தமிழ் என்று எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். இதில் மிகப்பெரியது இந்து vs முஸ்லிம். காங்கிரஸின் தேசியவாத பிம்பம், மத அலகுகளுடன் கூடியது. அந்தக்காலத்தின் காங்கிரஸுக்கு இந்து முஸ்லிம்கள் சகோதரர்கள். ஆனால் முஸ்லீம் லீக்கிற்கு இந்துக்களும், முஸ்லிம்களும் எதிரிகள். இதுதான் வித்தியாசம். நாட்டில் ஜனநாயகமயமாக்கல் தொடங்கியபோது, இந்த அடையாளங்கள் அனைத்தும் முன்னே வர ஆரம்பித்தன.