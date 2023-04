கேரள பழங்குடி இளைஞர் மது அடித்துக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 'நீதி'

நான்கு வருடங்கள் தாமதமாக தொடங்கிய விசாரணை

ரத்து செய்யப்பட்ட பிணை

விசாரணையில் வெளிவந்த அதிர்ச்சி தகவல்கள்

பிறழ் சாட்சியங்கள்

தீர்ப்பில் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது?

கேரளாவின் முதல் கும்பல் படுகொலை

மேலும் நீதிமன்றம் மதுவின் கொலை வழக்கை ’கேரளாவின் முதல் கும்பல் படுகொலை’ (First mob lynching case in Gods Own Country) என தன்னுடைய தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளது.