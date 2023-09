ராஜா ராம்மோகன் ராய் இந்தியச் சமூகச் சீர்திருத்த வரலாற்றில் ஏன் முக்கியமானவர்? அவரது கல்லறை ஏன் பிரிட்டனில் உள்ளது?

1818-ஆம் ஆண்டு, ராம்மோகன் ராய், சதிக்கு எதிரான 'A Conference between an Advocate for, and an Opponent of the Practice of Burning Widows Alive' என்ற தலைப்பிலான தனது அறிக்கையை வெளியிட்டார். அது இந்தக் கொடூரமான பழமைவதப் பழக்கத்தைப் பற்றி வெளியுலகிற்கும் அறியத்தந்தது. இதைத்தொடர்ந்து சதியை எதிர்த்து தீவிரமான பிரசாரத்தையும் மேற்கொண்டார் ராம்மோகன் ராய்.