புதிய நாடாளுமன்றத்தில் மோதி நிறுவும் தமிழக செங்கோல் - நேருவுக்கு எப்போது, ஏன் வழங்கப்பட்டது?

ஜவாஹர் லால் நேருவுக்கு செங்கோல் அளித்த ஆதீனம்

இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற தருணத்தை மிக நுணுக்கமாக விவரிக்கும் நூல் டொமினிக் லாப்பியரும் லாரி காலின்சும் சேர்ந்து எழுதிய The Freedom at Midnight.

ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி வெளியான The Hindu நாளிதழ், ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி என்னவெல்லாம் நடந்தது என்பதை வெளியிட்டிருந்தது. அதன்படி, ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி, வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு இந்திய அரசமைப்பு அவையின் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க கூட்டம் கூடியது.

வி.பி. மேனனின் The Transfer Of Power In India நூல். அந்தப் புத்தகத்தைப் பொறுத்தவரை, தேசப் பிரிவினையின் சிக்கலான தருணங்களையும் இடைக்கால அரசையும் பற்றி மட்டுமே பேசுகிறது. அதில் எந்த இடத்திலும் அதிகாரத்தைக் கைமாற்ற செங்கோல் தருவது குறித்த குறிப்புகள் இல்லை.