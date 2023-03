"நாங்கள் இணைந்து வாழ கல்யாணம் தேவையில்லை, காதல் போதும்" - லிவ்-இன் உறவில் வாழ்ந்த பெண்ணின் அனுபவம்

திருமணமே வேண்டாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தது ஏன்?

ஒதுக்கி வைத்த உறவுகளும் நட்புகளும்

10 ஆண்டு கால காதல் தராத புரிதலை லிவிங் டுகெதர் உறவு கொடுத்தது

எனக்கான இயங்கு வெளியைத் தடை செய்யாதவராக அவர் உள்ளார். இதுவே எங்களுக்குள் ஆத்மார்த்தமான அன்பையும் நெருக்கத்தையும் ஏற்படுத்தியது. "We have to grow old together(நாம் ஒன்றாகவே இறுதிவரை வாழவேண்டும்)" என்று அவரிடம் நான் கூறினேன்.