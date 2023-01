தொட்டி மீன்கள்: நலிவடைந்த இலங்கை தமிழ் சினிமாவை திரும்பி பார்க்க வைக்கும் குறும்படம்

இலங்கை சினிமாத்துறை

யார் இந்த மணிவாணன்?

தொட்டி மீன்கள்

விருதுகள்

'வருடத்தின் சிறந்த குறுந்திரைப்படம்' (Best Film Of The Award) எனும் விருதுடன், பிரதான கதாபாத்திரத்தில் நடித்த ஆரண்யாவுக்கு சிறப்பு விருதும் (Special Mention for Performance Award) வழங்கப்பட்டுள்ளது.