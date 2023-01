"பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை" என பதிவிட்டு பாஜகவில் இருந்து விலகிய காயத்ரி ராகுராம்

53 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

காயத்ரி ரகுராமின் பதிவு

ராஜினாமாவின் பின்னணி?

பாஜகவின் பிற்படுத்தப்பட்டோர் அணியின் செயலாளராக முன்பு இருந்த திருச்சி சூர்யா சிவா, அந்த கட்சியின் சிறுபான்மை பிரிவின் செயலாளராக இருக்கும் டெய்சி என்பவரிடம் போனில் பேசிய உரையாடல் சில வாரங்களுக்கு முன்பு சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக பகிரப்பட்டது. இந்த உரையாடலில் திருச்சி சிவா பேசிய கருத்துக்கள் தொடர்பாக, தனது கண்டனத்தை காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்து இருந்தார். இதனையடுத்து காய்த்ரி ராகுராம், கட்சியின் கட்சிக்கு களங்கம் தெரிவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதாக கூறி அவரை 6 மாத காலத்திற்கு கட்சியில் இருந்து நீக்கி பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உத்தரவிட்டு இருந்தார். "He Always wanted me out," என அப்போது ட்விட்டரில் காயத்ரி ரகுராம் குறிப்பிட்டு பதிவிட்டு இருந்தார். ஆனால் யாரை குறிப்பிட்டு பதிவிட்டு இருந்தார் என காயத்ரி ரகுராம் அப்போது கூற மறுத்துவிட்டார்.