ChatGPT: செயற்கை நுண்ணறிவு போட்டியில் அமெரிக்காவை வெல்லுமா சீனா?

'சிலிகான் வேலி' என்னும் பலம்

சீனாவுக்கு உள்ள சிக்கல்கள்

சீனாவின் தொழில்நுட்ப சமூகம், அமெரிக்காவைவிட பின்தங்கி இருப்பதாகத் தோன்றிலும், சீன ஆராய்ச்சியாளர்கள் திறன் மிக்கவர்களாகவே உள்ளனர் என்று, ‘AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order’ என்ற தமது புத்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார் லீ கை ஃபு.