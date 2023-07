பூமியின் மையத்தில் என்ன இருக்கிறது? நம்மால் அங்கு சென்று பார்க்க முடியுமா?

16 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

இது பிரெஞ்சு எழுத்தாளர் ஜூல்ஸ் வெர்னின் கற்பனையில் உருவானது. அவரது ‘பூமியின் மையத்திற்கு ஒரு பயணம்’ (Journey to the Center of the Earth) என்ற அவரது நாவலின் கதை இது. அதில் பூமிக்கடியில் என்ன இருக்கிறது என்பதைப் பற்றி அப்போது நிலவிய கோட்பாடுகளை ஆராய்ந்தார்.