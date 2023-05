குழந்தைகள் எளிமையாக கணிதம் படிக்க உதவும் மொழி எது தெரியுமா?

தமிழ் மொழியில் எண்களை எண்ணுவது எளிதானதா?

இவற்றையே ஆங்கிலத்தில் "one third" அல்லது "three sevenths" என்று எழுதும்போது, அவை எளிமையாகப் புரிந்துகொள்ளும் விதத்தில் இல்லை.

