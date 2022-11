40,000 பேருடன் காணாமல் போன பாகிஸ்தான் நகரம்

"இன்றைக்கு நாம் வாழ விரும்பும் ஒரு நகரத்தின் மட்டத்தில் இது ஒரு சிக்கலானது," என்கிறார் புரூக்ளின் பிராட் மையத்தின் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் மற்றும் இணைப் பேராசிரியர் உஸ்மா இசட் ரிஸ்வி. இவர் உடல் மற்றும் கழிவுகளின் வீடு.(The Body, and the Domestication of Waste) என்ற தலைப்பில் மொஹஞ்சதாரோ குறித்த கட்டுரையை 2011ஆம் ஆண்டு எழுதியுள்ளார்.