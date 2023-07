யூத இனப்படுகொலையில் இருந்து தப்பித்த மூன்று சிறுமிகள்: 84 ஆண்டுகளுக்கு பின் மர்மம் விலகியது எப்படி?

ரயிலில் நிகழ்ந்த சிறுமிகளின் சந்திப்பு

லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹன்னா கோன்

லண்டன் கண்காட்சியில் காணக்கிடைத்த அரிய புகைப்படம்

பிபிசியில் பேசிய ஹன்னாவின் மகள்கள்

தாயின் ரயில் சிநேகிதியை சந்தித்த மகள்கள்

அந்த புகைப்பட கலைஞர் யார்?

அத்துடன், 1939 ஜுலை 5 ஆம் தேதி அன்று, அவருடைய பணி குறித்த பதிவேட்டில் "Three little children waiting at Liverpool Street Station" என்ற விளக்கத்துடன் புகைப்படம் ஒன்று எடுக்கப்பட்டதாகவும் அதை எடுத்தவர் ஸ்டீபன்சன் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. தி நியூஸ் க்ரோனிக்கல்’ (The News Chronicle) எனும் பிரிட்டனின் தேசிய நாளிதழில் அப்புகைப்படம் மறுநாளே வெளியானது. அதன் பிறகு பல்வேறு நாளிதழ்கள், கண்காட்சிகளிலும் அப்புகைப்படம் இடம்பெற்றது.