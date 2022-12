அதானியின் அசுர வளர்ச்சி: அவரது 'வழிகாட்டுதல் தத்துவம்' ஏன் நமக்கு ஆச்சரியத்தை தராது?

அதானியின் விரிவாக்க வேகமும் அளவும் முந்தைய காலங்களின் தொழில்துறை ஜாம்பவான்களுடன் ஒப்பிடத்தக்கது என்று கொள்கை ஆய்வாளரான ஜேம்ஸ் கிராப்ட்ரீ, தன்னுடைய The Billionaire Raj: Journey Through India's New Gilded Age என்ற புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.