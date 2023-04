மசோதாவை நிறுத்திவைத்தால், அது கொல்லப்பட்டதாக பொருளா? ரவி என்ன சொன்னார்? சட்டம் என்ன சொல்கிறது?

முதலாவதாக மசோதா சரியாக இருந்தால் ஒப்புதல் தரலாம். இரண்டாவது, மசோதா சரியில்லை என்றால் நிறுத்தி வைக்கலாம். அது கிட்டத்தட்ட நிராகரிப்பதாகவே அர்த்தம் (The Bill is dead). இதை உச்சநீதிமன்றத்தின் அரசமைப்புச் சட்ட அமர்வுகள் பல்வேறு தீர்ப்புகளில் உறுதிப்படுத்தி உள்ளன.

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 200வது பிரிவு என்ன சொல்கிறது?

அருணாசலப் பிரதேச வழக்கு - சுவாரசிய பின்னணி

ஆளுநரின் அதிகாரம் குறித்த இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 200வது பிரிவு குறித்த மிக முக்கியமான வழக்காக கருதப்படுவது, Nabam Rebia And Etc. Etc vs Deputy Speaker And Ors என்ற வழக்குதான். 2015ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் அருணாசலப்பிரதேசத்தில் அப்போதைய காங்கிரஸ் முதல்வருக்கு எதிராக அவருடைய கட்சி எம்.எல்.ஏக்களே போர்க்கொடி உயர்த்தினர். இதையடுத்து உடனடியாக சட்டமன்றத்தைக் கூட்ட ஆளுநர் உத்தரவிட்டார். சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் கொண்டுவருவது நிகழ்சி நிரலில் இடம்பெற்றிருந்தது. இதையடுத்து சபாநாயகர் நபம் ரெபியா, அதிருப்தி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்களை பதவி நீக்கம் செய்தார்.