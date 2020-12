Wonder Woman 1984: திரை விமர்சனம்

பட மூலாதாரம், Wonder Woman 1984

டிசி காமிக்ஸில் 1940களிலும் 80களிலும் வெளிவந்த Wonder Woman காமிக்ஸின் திரைவடிவமாக 2017ல் 'Wonder Woman' வெளிவந்தது. இந்தப் படத்திற்குப் பரவலாக பாராட்டுகள் கிடைத்ததோடு, வணிக ரீதியாகவும் இந்தப் படம் பெரும் வெற்றி பெற்றது. இதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் 'Wonder Woman 1984' வெளியாகியிருக்கிறது.