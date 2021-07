ராஜ் குந்த்ராவுக்கு எதிராக திரும்புகிறாரா ஷில்பா ஷெட்டி? ஆபாச பட தயாரிப்பு சர்ச்சை

20 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

6 மணி நேர விசாரணை

ஷில்பாவின் உருக்கமான பதிவு

இந்த நிலையில், போலீஸ் விசாரணைக்கு பிறகு, வெள்ளிக்கிழமை இரவில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு இடுகையை பதிவு செய்தார் ஷில்பா. அதில் ஜேம்ஸ் தர்பர் என்பவரின் வாசகம் இடம்பெற்ற பக்கத்தை அவர் பகிர்ந்துள்ளார், "Do not look back in anger, or forward in fear, but around in awareness!" (கோபத்தில் திரும்பிப் பார்க்க வேண்டாம் அல்லது அச்சத்துடன் முன்னேற வேண்டாம். ஆனால், எப்போதும் சுற்றுமுற்றும் விழிப்பாக இருங்கள்) என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.