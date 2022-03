காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்: இவ்வளவு சர்ச்சை ஏன்? படத்தை பாஜக ஆதரிப்பதன் காரணம் என்ன?

56 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

காஷ்மீர் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயம்

பண்டிதாவின் புத்தகம், 'Our Moon Has Blood Clots: A Memoir of a Lost Home' இளவயதில் அவர் ஸ்ரீநகரை விட்டு ஓடிய அனுபவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. காஷ்மீரின் இந்த அத்தியாயத்தைப் பற்றி நாடு முழுவதும் உள்ள மக்கள் எவ்வளவு குறைவாக அறிந்திருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்று அவர் கூறுகிறார்.