விஜய்க்கு யஷ் போட்டியா? அடுத்தடுத்து வெளிவரும் படங்கள் - வைரலாகும் பீஸ்ட் Vs கேஜிஎஃப்

நடிகர் விஜய் மற்றும் கன்னட நடிகர் யஷ் ஆகிய இருவரது படங்களுமான 'பீஸ்ட்' மற்றும் 'கே.ஜி.எஃப்2' அடுத்த மாதத்தில் வெளியாக இருக்க நிலையில் 'பீஸ்ட்' Vs 'கே.ஜி.எஃப்2' சர்ச்சைக்கு யஷ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

'கே.ஜி.எஃப்' படத்தின் முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் பாகம் அமைந்திருக்க ட்ரைய்லரில் ஆக்‌ஷன், செண்டிமெண்ட் காட்சிகள் ரசிகர்களை கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது. வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே பல மில்லியன் பார்வைகளை யூடியூப் தளத்தில் ட்ரைய்லர் கடந்துள்ளது. முன்னோட்ட காட்சிகளில் யஷ் பேசும், 'Violence Violence Violence, I Don't Like Violence But Violence Likes Me' வசனங்கள் ரசிகர்களிடையே கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.