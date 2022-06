கமல்ஹாசனின் விக்ரம் நாளை வெளியாகிறது - எகிறும் எதிர்பார்ப்புகள்

இந்தப் படத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் பாசில் என மூன்று வலுவான கதாநாயகர்கள் இருப்பதால், மூன்று முக்கியப் பாத்திரங்களைக் கொண்ட கொரியத் திரைப்படமான, 'The Gangster The cop The devil' படத்தைப் போல இருக்கக்கூடும் என ட்விட்டரில் சிலர் விவாதித்தனர்.