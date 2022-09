சினிமா: இந்த வாரம் என்ன படங்கள், தொடர்களைப் பார்க்கலாம்?

9 மணி நேரங்களுக்கு முன்னர்

Lord of the Rings: The Rings of Power: ஜே.ஆர்.ஆர். டால்க்கெய்னின் புகழ்பெற்ற நாவலின் அடிப்படையில் 2001லிருந்து வெளிவந்த Lord of the Rings வரிசை படங்களின் தொடர்ச்சியாக இப்போது The Rings of Power தொடர் வெளியாகிறது. திரையரங்குகளில் வெளியாவதற்குப் பதிலாக, தற்போது Amazon Prime OTTல் இந்தத் தொடர் வெளியாகியிருக்கிறது. 8 பாகங்களைக் கொண்ட முதல் சீஸன் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.