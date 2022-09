இந்த வாரம் என்ன படங்கள் பார்க்கலாம்?

58 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

ஓடிடி தளங்களில்

இவை தவிர ஏற்கனவே திரையரங்குகளில் வெளியான திருச்சிற்றம்பலம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடியிலும் லைகர் திரைப்படம் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடியிலும் டைரி Aha ஓடிடியிலும் தெலுங்குப் படங்களான கலாபுரம் Zee5 ஓடிடியிலும் First Day first show திரைப்படம் Aha ஓடிடியிலும் வெளியாகின்றன.

இவை தவிர, கொரிய தொடரான Sky Castle (Prime Video), ஸ்வீடிஷ் தொடரான Snabba Cash - Season 2 (Netflix) அமெரிக்கத் தொடரான Big Sky - Season 3 (Disney + Hotstar), தாய்லாந்து குகையில் சிக்கியவர்களை மீட்பது குறித்த Thai Cave Rescue (Netflix), ஜெர்மனிய திரைப்படமான The Perfumier ( Netflix), The Bling Ring HollywoodHeist (Netflix), அமெரிக்கத் தொடரான Andor Season 01 (Disney+ Hotstar), நார்வேஜிய திரைப்படமான The North Sea (Pime video) ஆகியவையும் இந்த வாரம் வெளியாகின்றன.