பொன்னியின் செல்வன் மெகா திரைப்படம்: பின்னணி தகவல்கள்

பொன்னியின் செல்வன் நாவலின் பின்னணி

பிரபல சரித்திர ஆசிரியர்களான கே.ஏ. நீலகண்ட சாஸ்திரி எழுதிய 'The Cholas' புத்தகமும் டி.வி. சதாசிவ பண்டாரத்தார் எழுதிய 'History of the Later Cholas' நூலையும் பயன்படுத்தியே இந்த நாவலை கல்கி உருவாக்கினார். ஆர். கோபாலனின் 'Pallavas of Kanchi' உள்ளிட்ட புத்தகங்களும் இதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.