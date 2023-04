ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன்: விஞ்ஞானத்தில் வென்ற விஞ்ஞானி திருமண வாழ்க்கையில் தோற்றது ஏன்?

2012 ஆம் ஆண்டில் வால்டர் இசாக்சன் எழுதிய, ஐன்ஸ்டைன்: அவரது வாழ்க்கை மற்றும் பிரபஞ்சம் (Einstein: His Life and the Universe) என்ற புத்தகத்தில் இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.