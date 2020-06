ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டு: 8 நிமிடம், 46 நொடிகள் - நடந்தது என்ன?

I Can't Breathe

கள்ளநோட்டு பரிமாறியதாகச் சொல்லி, காரை விட்டு இறங்க மறுத்த அவரை கை விலங்கிட்டது போலீஸ். பொது இடத்தில் நடந்த சம்பத்தால் உச்சகட்ட பயமும், ஒருவித எரிச்சலும் அடைந்த நிலையில் கீழே விழுந்தார் ஜார்ஜ். தனக்கு claustrophobic பாதிப்பு இருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார். அவரை போலீஸ் வாகனத்தில் ஏற்றும் முயற்சியில் டெரெக் சாவின் எனும் அதிகாரியும் களமிறங்கினார்.அப்போது கீழே விழுந்த ஃபிளாய்ட் சந்தித்த மோசமான நிமிடங்களை பலர் தங்களது மொபைலில் ரெக்கார்ட் செய்தனர். 44 வயதாகும் டெரெக் சாவின் தனது இடது கால் முட்டியை ஜார்ஜின் தலைக்கும் கழுத்துக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் வைத்து அழுத்தினார். "I can't breathe," "please, please, please" என ஜார்ஜ் அலறினார். எட்டு நிமிடங்கள் 46 நொடிகள் தனது காலை வைத்து அழுத்தினார் ஜார்ஜ். ஆறு நிமிடங்கள் முடிந்த போதே ஜார்ஜ் மூர்ச்சையாகிவிட்டார். அவரிடம் இருந்து எந்த எதிர்வினையும் இல்லை என்பது வீடியோவில் தெரிந்தது. அங்கே சென்றுகொண்டிருந்தவர்கள் ஜார்ஜின் நாடித்துடிப்பை சோதிக்குமாறு அதிகாரிகளிடம் வலியுறுத்தினர்.