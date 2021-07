பெண்கள் உச்சநிலை அடைதல்: பாலியல் ஆய்வுகளின் முன்னோடி இளவரசி மேரி பொனாபர்ட்டே யார்?

பெண்கள் உச்சநிலை அடைதல்: 20வது நூற்றாண்டில் பாலியல் ஆராய்ச்சியில் முன்னோடியாக இருந்த இளவரசி மேரி பொனாபார்ட்டே யார்?

``ஆனந்தம் பெறுவதற்கு இவ்வாறு செய்தால் மரணம் நேரும் என்று, தாதிப் பெண் மிரட்டியதால் எட்டு அல்லது ஒன்பது வயதில் பெண்ணுறுப்பு கிளிட்டோரிஸ் தூண்டுதல் மூலம் சுய இன்பம் பெறும் பழக்கத்தை கைவிட்டு விட்டதாக பொனாபார்ட்டே கூறியுள்ளார்'' என்று The Theory of Female Sexuality of Marie Bonaparte: Fantasy and Biology என்ற தனது கட்டுரையில் நெல்லி தாம்ஸன் தெரிவித்துள்ளார்.