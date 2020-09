இந்தியா vs சீனா: 1962 போரில் சீனப் போர்க் கைதிகளான இந்திய வீரர்களின் கதைகள்

தனிமைச் சிறையில் ப்ரிகேடியர் தால்வி

கர்னல் கே கே திவாரிக்கு நேர்ந்த அவமானம்

வைக்கோல்தான் படுக்கையாகப் பயன்பட்டது

லதா மங்கேஷ்கர் பாடல்கள், பஹாதுர்ஷா ஜஃபர் கஜல்கள்

குருக்ஷேத்ரா பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியரான சுரேந்திர சோப்ரா, 'இந்தியன் ஜர்னல் ஆஃப் பொலிட்டிகல் சயின்ஸ்' இதழின் 1968 அக்டோபர் பதிப்பில், 'இந்தோ- சீன எல்லை மோதல் மற்றும் போர்க் கைதிகள் நடத்தப்பட்ட முறை' (Sino - Indian Border Conflict and the treatment of Prisoner of War) என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரையை எழுதினார்.