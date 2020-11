ஒற்றைப் பாட்டில் ஒபாமாவையே சுண்டி இழுத்த ப்ரதீக், அது என்ன பாட்டு?

"I wish I could leave you, my love, but my heart is a mess," என்கிற ஆங்கிலப் பாடலைத் தான், ஒபாமா, தனக்கு பிடித்த பாடல்களில் ஒன்றாக Cold/Mess என்கிற பெயரில், இந்தியாவைச் சேர்ந்த ப்ரதீக் குஹாத்தின் பெயரைக் குறிபிட்டு இருக்கிறார்.