கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் கிடைக்கும் சம வாய்ப்பு உள்ளதா?

முன் கூட்டியே வாங்குவது

"தலைவர்கள் முதலில் தங்கள் சொந்த மக்களைப் பாதுகாக்க விரும்புகிறார்கள் என்பதை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. அவர்கள் தங்கள் குடிமக்களுக்கு பதில் சொல்லும் இடத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த உலகளாவிய தொற்றுநோய்க்கான பதில் கூட்டாக, ஒருங்கிணைந்ததாக இருக்க வேண்டும்" என்கிறது உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO).

உலகுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விநியோகம்

கொரோனா தடுப்பு மருந்து, ஏழை நாடுகளில் கிடைப்பது, எத்தனை தடுப்பு மருந்துகள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன என்பது, எத்தனை விரிவாக மேம்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் எங்கு தயாரிக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து இருக்கும் என, Till We Win: India's Fight Against the Covid-19 Pandemic என்கிற புத்தகத்தை எழுதியவர்களில் ஒருவரான சந்திரகாந்த் லஹரியா சொல்கிறார்.