BBC 100 WOMAN 2020: பிபிசி சாதனை பெண்கள் பட்டியலில் உள்ள இந்திய பெண்கள்

அலிசியா கார்ஸா நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர், அரசியல் உத்திகள் வகுப்பாளர். "The Purpose of Power: How We Come Together When We Fall Apart" (அதிகாரத்தின் அவசியம்: நாம் விலகி இருக்கும்போது எப்படி ஒன்று சேருவது) என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர்.

பிளாக் பியூச்சர்ஸ் லேப் மற்றும் பியூச்சர் ஆக்சன் நிதியத்தில் கருப்பினத்தவர் அமைப்பின் முதல்வராக இருக்கிறார்; கருப்பினத்தவர் வாழ்வு முக்கியம் மற்றும் கருப்பினத்தவர் வாழ்வு முக்கியம் குளோபல் நெட்வொர்க்கை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவர்; தேசிய வீட்டு பணியாளர் கூட்டமைப்பின் உத்திகள் மற்றும் பங்களிப்புப் பிரிவு இயக்குநர், சூப்பர் மெஜாரிட்டியின் இணை நிறுவனர்; Lady Don’t Take No podcast என்ற நிகழ்ச்சியை நடத்துபவர்.

> பூமியில் கால் பதித்து, வானிலே தலையை வைத்து, பரிசின் மீது பார்வையை வைத்திடுங்கள்.