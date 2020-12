2021 புத்தாண்டு: சமூக இடைவெளியில் கழிந்த 2020 - தொடுவதால் ஏற்படும் நன்மை என்ன?

இது எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று யோசித்தது உண்டா?

"குழந்தை பருவத்தில் நான் உணரும் முதல் விஷயம் தொடுதல். அதில்தான் குழந்தைகள் அதன் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும். அது வளர்ச்சியின் அடையாளமாகவும் இருக்கும். தொடுதல் குறித்து பல ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன," என்கிறார், Unique: The New Science of Human Individuality என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் டேவிட் லிண்டென். தொடுதலின் மகிமையை நாம் பெரிதும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்கிறார் அவர்.