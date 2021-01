'ஜாகிர் நாயக்கை மலேசியா வெளியேற்றி இருந்தாலே இந்தியா மகிழ்ந்திருக்கும்': முன்னாள் அட்டர்னி ஜெனரல் டோமி தாமஸ்

"My Story: Justice in the Wilderness", என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தில் அவர் மேலும் பகிர்ந்து கொண்டுள்ள பல்வேறு தகவல்கள் மலேசிய அரசியல் மற்றும் சமூக தளங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.