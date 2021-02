சியாச்சின் - உலகின் மிக ஆபத்தான போர்க்களத்தில் இந்திய ராணுவத்தின் வீர சாகச கதை

"'காலை ஆறுமணியளவில் இரண்டு ஹெலிகாப்டர்களில் இருந்து நாங்கள் நான்கு பேர், தரைக்கு சில அடிகள் உயரத்திலிருந்து கீழே குதித்தோம் என்று லெப்டினன்ட் ஜெனரலாக இருந்து ஓய்வு பெற்ற சஞ்சய் குல்கர்னி என்னிடம் கூறினார்," என்று 'பியாண்ட் என்ஜே 9842 தி சியாச்சின் சாகா' (Beyond NJ 9842 The Siachen Saga) என்ற தனது புத்தகத்தில் நிதின் கோக்லே எழுதியுள்ளார்.

தரையிறங்கியதும் ஒரு வீரரின் மரணம்

பாகிஸ்தானியர்களுக்கு முன் சியாச்சினை அடைந்த இந்திய வீரர்கள்

வீரரின் உடலை கீழே எடுத்துச்செல்வதில் இரண்டு வாரங்கள் தாமதம்

பிரிகேடியர் ராஜீவ் வில்லியம்ஸ், 'தி லாங் ரோட் டு சியாச்சின் - தி குவெஸ்டின் வை' (The long road to siachen- The question why) என்ற புத்தகத்தில், ' காயமுற்ற வீரர்களை கீழே கொண்டுசெல்வதைக்காட்டிலும் உடல்களை எடுத்துச்செல்வது மிகவும் கடினம். பல முறை உடலை மரியாதையற்ற, மனிதாபிமானமற்ற முறையில் கயிற்றால் கட்டி, கீழ் பகுதியை நோக்கி உருட்டிவிட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தோம். அதற்கு மாற்று வழி எதுவும் இல்லை. ஏனென்றால் இறந்த உடலை ஒரே இடத்தில் பல நாட்கள் வைத்திருந்தால் அது விறைத்துப்போய்விடும். மேலும் அது ஒரு பாறை போல மிகவும் இறுகிவிடும், "என்று எழுதியுள்ளார்.