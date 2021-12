பிபிசி 100 பெண்கள் 2021 - இந்த ஆண்டுக்கான பட்டியலில் உள்ள பெண்கள் யார்?

லண்டன் சுகாதார மற்றும் வெப்பமண்டல மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தின் தடுப்பூசி நம்பகத் திட்ட இயக்குநர் மற்றும் மானுடவியலாளர் ஹைடி ஜே.லார்சன். சுகாதாரம் மீது சமூகம் மற்றும் அரசியல் காரணிகள் செலுத்தும் தாக்கங்கள் குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு வரும் ஹைடி, தற்போது தடுப்பூசிகள் குறித்த வதந்திகள் மற்றும் அதன் ஆபத்துகளை கண்காணித்து, தடுப்பூசிகள் மீது பொது நம்பகத்தன்மையை உருவாக்குவது தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார்.

தடுப்பூசிகள் தொடர்பான வதந்திகள் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கின்றன, ஏன் அவை இன்னும் தொடர்கின்றன என்பது தொடர்பாக, STUCK: How Vaccine Rumors Start – and Why They Don’t Go Away என்ற புத்தகத்தையும் எழுதியுள்ளார். மேலும், இவர் கர்ப்ப காலத்தில் தடுப்பூசியை ஏற்றுக்கொள்வது குறித்த உலகளாவிய ஆய்வின் முதன்மை ஆய்வாளரும் ஆவார்.

தவறான தகவல்கள் குறித்த அவருடைய அறிவியல் ரீதியான ஆய்வுகளுக்காக 2021-ம் ஆண்டுக்கான எடின்பர் பதக்கம் லார்சனுக்கு வழங்கப்பட்டது.

*ஏற்கெனவே பிரிந்து கிடக்கும் உலகில் பெருந்தொற்று ஏற்பட்டது. நம்மைப் பிரிக்கும் ஆழமான பிரச்சினைகளிலிருந்து எந்தத் தடுப்பூசியும் நம்மைக் காப்பாற்றாது; தனிநபராக, சமூகமாக, சிறிய மற்றும் பெரிய தலைவர்களாக நம்முடைய செயல்பாடுகள் மட்டுமே உலகை மீட்டெடுக்க உதவும்.