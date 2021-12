அடுத்த 100 ஆண்டுகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் செவ்வாய் கிரகத்தில் சாத்தியமாகுமா?

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

1921 - 2021: பேண்ட் எய்டு முதல் 3D பிரின்டிங் வரை

உலகை மாற்றிய, மாற்றுகின்ற தொழில்நுட்பம்

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஏன் நடக்கிறது?

எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான தொழில்நுட்ப திட்டங்கள்

2122- மரணமில்லா பெருவாழ்வு

மைக்கேல் ஷெர்மெர் எழுதிய ஹெவன்ஸ் ஆன் எர்த் (Heavens on Earth: The Scientific Search for the Afterlife, Immortality, and Utopia) என்ற நூலில் அவரைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டிருப்பார். ஆனால், மரணமில்லா பெருவாழ்வை அடைய முயன்ற அறிவியலாளர்களில் அவரே கடைசி நபர் இல்லை.