யுக்ரேன்: ரசாயன ஆயுதங்கள் என்றால் என்ன? ரஷ்யாவால் அதை பயன்படுத்த முடியுமா?

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

ரசாயன ஆயுதங்கள் என்று அழைக்கப்படும் இத்தகைய ஆயுதங்கள், போர்முனையில் பீரங்கிப்படை குண்டுகள், ஏவுகணைகளில் பயன்படுத்தப்படலாம் . ஆனால், இவையனைத்தும் 1997 ஆம் ஆண்டு ரசாயன ஆயுதங்கள் கூட்டத்தில் கடுமையாக தடைசெய்யப்பட்டது. இது ரஷ்யா உட்பட பெரும்பாலான நாடுகள் கையெழுத்திட்டது. ரசாயன ஆயுதங்களுக்கான சர்வதேச கண்காணிப்பு நெதர்லாந்து நாட்டில் உள்ள ஹேக் பகுதியில் உள்ளது. இதை ரசாயன ஆயுதங்கள் தடை செய்யும் அமைப்பு (OPCW - the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons ) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு சட்டத்துக்கு புரம்பாக பயன்படுத்தப்படும் ரசாயன ஆயுதங்களை கண்காணித்து, அதன் பெருக்கத்தை தடுக்க முயற்சி செய்கிறது.