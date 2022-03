ரஷ்யா - யுக்ரேன் மோதல்: அடுத்து என்ன செய்ய போகிறார் ரஷ்ய அதிபர்? - புதினின் மூளைக்குள் ஊடுருவ முயலும் மேற்கத்திய உளவாளிகள்

தன்னிச்சையாக முடிவெடுப்பவர்

"ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நபர்களுக்கு மட்டுமே செவிசாய்க்கிறார் மற்ற எல்லாவற்றையும் தடுக்கிறார் என்ற தனது சொந்த பிரசாரத்திற்கு புதின் பலியாகியுள்ளார். இது அவருக்கு உலகத்தைப் பற்றிய ஒரு வித்தியாசமான பார்வையை அளிக்கிறது," என்கிறார் உளவியல் பேராசிரியரும், The Psychology of Spies and Spying என்ற வரவிருக்கும் புத்தகத்தின் இணை ஆசிரியருமான அட்ரியன் ஃபர்ன்ஹாம்.