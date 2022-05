ஹிட்லருக்கு நெருக்கமான கோயபல்ஸ் தம்பதி 6 குழந்தைகளை கொன்று தற்கொலை செய்துகொண்ட கதை

கோயபல்சின் முக வாட்டம்

குழந்தைகளின் முடிவு

சோவியத் படையினரிடம் சிக்கிய எரியாத உடல்கள்

ஹிம்லரும் தற்கொலை செய்து கொண்டார்

பெர்லினில் திடீரென்று அதிகரித்த தற்கொலைகளின் எண்ணிக்கை

கிறிஸ்டியன் கோஸ்சேல் தனது ' Suicide at the end of the third Reich' புத்தகத்தில் ,"அரசு புள்ளிவிவரங்களின்படி, மார்ச் மாதத்தில் பெர்லினில் 238 தற்கொலைகள் நடந்தன. இது ஏப்ரலில் 3,881 ஆக அதிகரித்தது. பெரும்பாலான தற்கொலைக் குறிப்புகள் அப்போதைய சூழ்நிலைகளையும் சோவியத் தாக்குதலையும் குறிப்பிடுகின்றன. பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கொன்ற பிறகு தங்கள் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டனர்," என்று எழுதுகிறார்.