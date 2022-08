சீனாவில் கொரோனா அதிகரிப்பு: உயிருள்ள மீன்கள், நண்டுகளுக்குப் பரிசோதனை

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

The reason broadly cited by leading media outlets for this is to "ensure the safety of the animals", as well as tourists and visitors to places that they inhabit.