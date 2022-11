அவதார் - 2 உலகம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பது ஏன்?

முரளிதரன் காசி விஸ்வநாதன்

பிபிசி தமிழ்

34 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

பட மூலாதாரம், Avatar/Twitter

2009ஆம் ஆண்டில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய அவதார் திரைப்படத்தின் அடுத்த பாகம் டிசம்பரில் வெளியாகவிருக்கிறது. இதையொட்டி பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவதார் திரைப்படம் இவ்வளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது ஏன்?

இயக்குநர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் அவரது துவக்க காலத் திரைப்படங்களில் இருந்தே உலகம் முழுவதும் கவனிக்கப்பட்டவர். இவரது இயக்கத்தில் அர்னால்ட் ஸ்வாஸ்நேகர் நடித்து 1984ல் வெளியான The Terminator பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. 80களில் யாரும் இம்மாதிரி ஒரு படத்தைக் கற்பனைகூட செய்துபார்த்திருக்கவில்லை.

அதற்கடுத்ததாக அவர் இயக்கிய Aliens, The Abyss ஆகிய படங்கள் திரைப்பட ரசிகர்களை அதிரவைத்தன. குறிப்பாக The Abyss படத்திற்காக அவர் எடுத்துக்கொண்ட களம் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. இதற்குப் பிறகு வெளிவந்த Terminator 2: Judgment Day, True Lies ஆகிய படங்களும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின.

இதற்குப் பிறகுதான் உலகையே திரும்பிப்பார்க்க வைத்த Titanic திரைப்படம் வெளிவந்தது. இந்தப் படம் எடுத்துக்கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலேயே உலகின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இந்தப் படம் குறித்த செய்திகள் வெளியாகின. படம் வெளியாகும்போது, உலகம் முழுவதும் படம் தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு உச்சகட்டத்தை எட்டியிருந்தது.

ஜேம்ஸ் கேமரூனின் ஒரு படத்திற்கும் அடுத்த படத்திற்கும் இடையில் வழக்கமான இடைவெளியைவிட அதிக இடைவெளி இருப்பது வழக்கம்தான். ஆனால், டைட்டானிக் படத்திற்கும் அதற்கடுத்த படத்திற்கும் இடையில் கிட்டத்தட்ட 12 ஆண்டு இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டார். Titanic படம் 1997ல் வெளிவந்தது. இதற்கு அடுத்த படம் 2009ல் வெளிவந்தது. அந்தப் படம் வெளிவந்தபோது, அவர் அவ்வளவு இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டதற்கான காரணம் புரிந்தது.

அந்தப் படம் அவதார். இயற்கைக்கும் மனித ஆக்கிரமிப்பிற்கும் இடையிலான போராட்டத்தைச் சொல்லும்வகையில் இந்தப் படம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. 2009ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 16லிருந்து 18க்குள் உலகம் முழுவதும் சுமார் 14,600 திரையரங்குகளில் இந்தப் படம் வெளியானது. அவற்றில் 3,670 திரையரங்குகளில் முப்பரிமாண தொழில்நுட்பத்தில் இந்தப் படம் திரையிடப்பட்டது. 260 திரையரங்குகளில் ஐமேக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தில் படம் வெளியானது.

மிகப் பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்த அவதார், உலகம் முழுவதும் 2.92 பில்லியன் டாலர்களை வசூலித்தது. பணவீக்கத்தோடு இந்தத் தொகையை ஒப்பிட்டால், உலகில் இதுவரை வெளியான திரைப்படங்களில் Gone With the Wind திரைப்படத்திற்கு அடுத்தபடியாக அதிக வசூலைபெற்ற படமாக அவதார் இருக்கிறது.

பட மூலாதாரம், Getty Images படக்குறிப்பு, 2010ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம், அவதார் முதல் பாகத்தின் திரைப்படத்தின் ப்ளூ ரே டிவிடி வெளியிடப்பட்டபோது...

இந்தப் படம் வெற்றியடைந்த பிறகு, Avatar: The Way of Water, Avatar 3 என மேலும் இரு பாகங்கள் வரும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இப்போது மொத்தமாக நான்கு பாகங்கள் வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாம் பாகம் இந்த ஆண்டு டிசம்பர் 16ஆம் தேதியும் மூன்றாம் பாகம் 2024 டிசம்பர் 20ஆம் தேதியும் நான்காம் பாகம் 2026ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 18ஆம் தேதியும் வெளியாகுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Avatar: The Way of Water படத்தைப் பொறுத்தவர 2014ஆம் ஆண்டே வெளியாகுமென எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தண்ணீருக்கடியில் performance Capture தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி படம் பிடிப்பது, படப்பிடிப்பிற்குப் பிந்திய பணிகளில் ஏற்பட்ட தாமதம் ஆகியவற்றால், இப்போதுதான் இந்தப் படம் வெளியீட்டிற்குத் தயாராகியிருக்கிறது. சுமார் 250 மில்லியன் டாலர்கள் செலவில் இந்தப் படம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முதல் படத்தைப் போலவே, ஜாக் சாலியும் நேத்ரியும் இணைந்து தங்களது உலகான பண்டோராவைக் காக்க நடத்தும் போராட்டம்தான் இந்தப் படத்திலும் கதை. ஆனால், பெரும்பாலான காட்சிகள் நீருக்கடியில் நடப்பதுதான் வித்தியாசம்.

பட மூலாதாரம், Getty Images

ஜேம்ஸ் கேமரூனின் படங்கள் துவக்கத்திலிருந்தே, இயற்கைக்கும் நவீன மனிதனுக்கும் இடையிலான உறவு, முரண்பாடு ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து சித்தரித்துவந்திருக்கின்றன. அதன் உச்சகட்டமாகத்தான் அவதார் வெளிவந்தது. இப்போது, இந்த இரண்டாவது பாகத்தில் இயற்கையின் ஒரு பகுதியான கடலுக்கு பெரும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சாம் வொர்திங்டன், ஜோ சல்தானா போன்ற முந்தைய பாகத்தில் நடித்த நடிகர்களோடு, கேட் வின்ஸ்லேட் போன்றவர்களும் இந்தப் படத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். முந்தைய படத்திற்கு இசையமைத்த ஜேம்ஸ் ஹார்னரே இந்தப் படத்திற்கும் இசையமைப்பார் எனக் கூறப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவர் 2015ல் ஒரு விமான விபத்தில் இறந்துவிட்ட நிலையில், சிமோன் ஃப்ராங்க்லன் இதற்கு இசைமைத்திருக்கிறார்.

3 மணி நேரம் 10 நிமிடங்களுக்கு இந்தப் படம் ஓடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை காணொளிக் குறிப்பு, பொன்னியின் செல்வன்: ஆதித்த கரிகாலன் கொலை எப்படி நடந்தது?