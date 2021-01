எம்.ஜி.ஆர் வாழ்க்கை வரலாறு: ஜெயலலிதாவின் அரசியல் வளர்ச்சியை கண்டு எம்.ஜி.ஆர் பொறாமைப்பட்டாரா?

திராவிட இயக்கம் குறித்து தொடர்ந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வரும் ஆர். கண்ணன் இந்த புத்தகத்தை எழுதி இருந்தார். இவர் தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் சி.என். அண்ணாதுரையின் வாழ்வைச் சொல்லும் Anna: The Life and Times of C.N. Annadurai என்ற நூலையும் எழுதியவர்.