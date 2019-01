அரசியல் ஈடுபாட்டில் எந்த ஆர்வமும் இல்லை: அஜீத்

View this post on Instagram

"எனக்கு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அரசியல் ஈடுபாட்டில் எந்த ஆர்வமும் இல்லை. குறிப்பிட்ட ஓர் கட்சிக்கு வாக்களிக்குமாறு எப்போதும் ரசிகர்களை நிர்பந்திக்க மாட்டேன்" - அஜித் குமார் அறிக்கை #ajith