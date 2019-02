இந்தியராக உணர்வது பற்றி பிபிசி-யிடம் கூறிய கருத்துக்காக கௌசல்யா பணியிடை நீக்கம்

படத்தின் காப்புரிமை FACEBOOK / GOWSI SHANKAR

ஆணவ படுகொலையால் பாதிக்கப்பட்ட உடுமலைப்பேட்டை கௌசல்யா பிபிசி தமிழுக்கு அளித்த பேட்டியில் இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசியதாக கூறி அவரை பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளதாக வெல்லிங்டன் கண்டோன்மெண்ட் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஹரிஷ் வர்மா உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

இந்தியராக இருப்பதை எவ்வாறு உணருகிறீர்கள் என்ற கேள்வியை முன்வைத்து இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள பல தரப்பு மக்களிடம் பிபிசி கருத்து கேட்டு வெளியிட்டு வருகிறது.

அதன் ஒரு பகுதியாக கடந்த வாரம் பிபிசி தமிழுக்கு கௌசல்யா அளித்த பேட்டியில், "அம்பேத்கர் இந்தியாவை யூனியனாகத்தான் கருதினார். அரசமைப்புச் சட்டத்திலும் அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேச மொழி என்று ஒன்று இந்தியாவில் இல்லை. பண்பாட்டுத் தளத்திலும் மக்கள் பிரிந்துதான் இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டை ஒரு அடிமைப்படுத்தும் மாநிலமாகத்தான் இந்தியா நடத்திவருகிறது. ஸ்டெர்லைட், நியூட்ரினோ, மீத்தேன் திட்டங்களை தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராகத்தான் முன்மொழிந்து செயல்படுத்துவதற்கான காரியங்களையும் செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள்," என்று கூறிய கௌசல்யா, மக்கள் இந்த திட்டங்களை எதிர்த்துப் போராட்டங்கள் நடத்தினாலும், அரசு இந்த திட்டங்களை கைவிடவில்லை என்றும், விவசாயிகள் டெல்லிக்கே சென்று போராடியிருந்தாலும் அவர்களது கோரிக்கைகளை செவிமடுத்துக் கேட்கவில்லை என்றும் கூறி அதனால், தாம் இந்தியாவை ஏற்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

அவர் கூறிய கருத்துக்கள் 'இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக இருப்பதாக கூறி, தேதி குறிப்பிடாமல் அவரை பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளதாக ஹரிஷ் வர்மா பிபிசி தமிழிடம் தெரிவித்தார்.

காதல் திருமணம் செய்துகொண்ட கௌசல்யாவின் கணவர் சங்கர் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால், கடந்த 2016ல் கௌசல்யாவின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களால் கொலை செய்யப்பட்டார். சங்கர் படுகொலைக்கு பிறகு, கௌசல்யா ஆவணக் கொலைகளுக்கு எதிராக பொது மேடைகளில் பேசிவருகிறார்.

தற்போது மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் கண்டோன்மெண்ட் அலுவலகத்தில் இளநிலை உதவியாளராக பணியாற்றிவருகிறார்.

நீதிபதி சந்துரு

கௌசல்யா பணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டது குறித்து பிபிசி தமிழிடம் கருத்துத் தெரிவித்த உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சந்துரு, "அரசாங்கப் பதவியில் உள்ளபோது அரசு விதிகளுக்கு உட்பட்டே செயல்பட வேண்டும். இந்தியாவின் ஒருமைப்பாட்டிற்கு எதிரான கருத்து தெரிவிக்க முடியாது. 1983ல் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை அளித்தது. அதாவது, ஒருவர் அரசுப் பதவிக்கு வருவதற்கு முன்பாக எவ்விதக் கருத்தையும் கொண்டிருக்கலாம்.

ஆனால், அரசுப் பதவிக்கு வந்த பிறகு, அரசுக்கு எதிரான கருத்தைக் கொண்டிருக்க முடியாது. ஆனால், முன்பு கொண்டிருந்த கருத்திற்காக இப்போது பணி வழங்க மறுக்க முடியாது என்பதுதான் அந்தத் தீர்ப்பு. அரசு ஊழியர்களுக்கான நடத்தை விதிமுறைகளின் முதல் விதியே, A government servent will have obsulute integrety, devotion to duty, loyalty to service என்பதுதான்.

Loyalty to service என்பது தேசத்திற்கு விசுவாசம் என்பதாகத்தான் புரிந்துகொள்ளப்படும். தவிர, அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கியமான விதி, எந்த ஊடகத்திற்கும் பேட்டி அளிக்கக்கூடாது என்பது. அப்படியே பேட்டி அளிக்க வேண்டுமென்றால் முன் அனுமதி பெற வேண்டும். அதில் பணி தொடர்பாகவோ அரசுக்கு எதிராகவோ பேசக்கூடாது. கட்டுரை, புத்தகம் போன்றவற்றை முன் அனுமதி பெற்றே எழுத வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் இந்த விதி மீறப்பட்டிருக்கிறது," என்று கூறியுள்ளார்.

இது குறித்து கௌசல்யாவின் கருத்தை உடனடியாகப் பெற முடியவில்லை.

