படத்தின் காப்புரிமை Getty Images Image caption மசூத் அஸ்கர்

மசூத் அஸ்கர் முதல் முறையாக 1994ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 29ஆம் தேதி டாக்காவிலிருந்து விமானம் மூலம் டெல்லிக்கு வந்தார். அப்போது அவரிடம் போர்ச்சுக்கீசிய கடவுச்சீட்டு (பாஸ்போர்ட்) இருந்தது.

அவரது ஆவணங்களை பரிசோதித்த இந்திய குடியுரிமை அதிகாரி "நீங்கள் பார்ப்பதற்கு போர்ச்சுக்கீத்தவர் போன்றில்லையே" என்று கேட்டதற்கு, எனது பூர்வீகம் குஜராத் என்று மசூத் பதிலளித்தவுடன், மறுகேள்வி இன்றி அவர் இந்தியாவுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

அடுத்த சில நாட்களுக்கு பிறகு, மசூத் அஸ்கர் ஜம்மு & காஷ்மீரின் பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து, அங்குள்ள பிரிவினைவாத குழுக்களுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார்.

அத்துடன், தீவிரவாத செயல்பாடுகளில் காஷ்மீரின் இளைஞர்களை ஈடுபட வைப்பதற்குரிய பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார். காஷ்மீரின் பிரிவினைவாத தலைவர்களில் முக்கியமானவரான சஜ்ஜத் ஆப்கானிவுடன் அவர் ஆட்டோ ஒன்றில் பயணித்து கொண்டிருந்தபோது காவல்துறையினரால் அனந்தநாக் என்னும் பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்திய ராணுவ வீரர்கள் அவர்கள் சென்றுகொண்டிருந்த ஆட்டோவை நிறுத்த முயற்சித்தபோது, இருவரும் தப்பியோட முயற்சித்தனர். இருப்பினும், ராணுவ வீரர்கள் இருவரையும் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர்.

மசூத் அஸ்கர் தான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த காலம் முழுவதுமே, தன்னை இந்திய அரசாங்கம் வெகுகாலத்திற்கு சிறையில் வைத்திருக்க முடியாது என்று செருக்குடனும், தற்பெருமையுடனும் பேசி வந்தார். மசூத் அஸ்கர் சிறையிலடைக்கப்பட்ட பத்தாவது மாதமே, டெல்லியில் வெளிநாட்டினர் சிலரை கடத்திய தீவிரவாதிகள் மசூத் அஸ்கரை விடுதலை செய்தால்தான் வெளிநாட்டவர்களை விடுவிக்க முடியுமென்று மிரட்டல் விடுத்தனர்.

இருப்பினும், டெல்லி மற்றும் உத்தரப்பிரதேச காவல்துறையினர் இணைந்து கடத்தப்பட்ட வெளிநாட்டவர்களை மீட்டெடுத்ததால் மசூத் விடுதலை செய்யப்படவில்லை.

படத்தின் காப்புரிமை INDRANIL MUKHERJEE

பருமனான உடலமைப்பால் சுரங்கப்பாதையில் சிக்கிய மசூத்

ஓராண்டிற்கு பிறகு மீண்டும் ஹர்காத்-உல்-அன்சார் அமைப்பினர் வெளிநாட்டவர்கள் சிலரை கடத்தி, அவர்களை விடுவிக்க வேண்டுமானால் மசூத்தை விடுதலை செய்யவேண்டுமென்று கோரினர். இருப்பினும் இந்த முயற்சியும் தோல்வியடைந்தது.

இனி மிரட்டல் விடுக்கும் செயல்பாடு பலனளிக்காது என்ற முடிவுசெய்து, மசூத் அஸ்கர் அடைக்கப்பட்டிருந்த ஜம்முவின் கோட் பல்வாள் சிறைச்சாலையில் 1999ஆம் ஆண்டு ரகசியமாக சுரங்கம் அமைக்கப்பட்டது. பருமனான உடலமைப்பை கொண்ட மசூத் சுரங்கப்பாதையில் சென்றுக்கொண்டிருந்தபோது சிக்கிக்கொண்டதால், சிறைத்துறை அதிகாரிகளிடம் பிடிபட்டார்.

அடுத்த சில மாதங்களிலேயே, அதாவது 1999ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், நேபாளத்தின் தலைநகர் காத்மாண்டுவிலிருந்து டெல்லிக்கு புறப்பட்ட பயணிகள் விமானத்தை நடுவானில் கடத்திய தாலிபன் தீவிரவாதிகள், மசூத் அஸ்கர் உள்ளிட்ட இந்திய சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மூன்று தீவிரவாதிகளை விடுவிக்க வேண்டுமென்று தெரிவித்தனர்.

பிறகு, இந்தியாவின் அமிர்தசரசு, பாகிஸ்தானின் லாகூர், துபாய் ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்ற அந்த விமானத்தை கடைசியாக, அச்சமயத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் தங்களது முழு கட்டுப்பாட்டிலிருந்ததால், அங்குள்ள கந்தகார் நகருக்கு எடுத்து சென்றனர். பிறகு, தாலிபன் தீவிரவாதிகளின் சொல்படி, இந்திய அரசாங்கமும் அவர்களை விடுதலை செய்தது.

முன்னதாக, ஜம்மு & காஷ்மீரின் வெவ்வேறு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மசூத் அஸ்கர் மற்றும் முஸ்தாக் அஹ்மத் சர்கார் ஆகியோரை விடுவிப்பதற்கு அம்மாநில முதலமைச்சர் பரூக் அப்துல்லாஹ் சம்மதிக்காததால், சமரச பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவதற்காக மத்திய அரசு சார்பில் இந்திய புலனாய்வு அமைப்பின் தலைவரான அமர்ஜீத் சிங் டுலாட் ஸ்ரீநகருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.

டெல்லிக்கு வரவழைப்பு

படத்தின் காப்புரிமை Hindustan Times Image caption ஜஸ்வந்த் சிங்

ஸ்ரீநகர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த சர்க்காரும், ஜம்முவிலுள்ள சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மசூத் அஸ்கரும் ஸ்ரீநகருக்கு அழைவரப்பட்டு, அங்கிருந்து இந்திய புலனாய்வு அமைப்பின் சிறிய ரக விமானத்தில் டெல்லிக்கு அழைத்துவரப்பட்டனர்.

"இரண்டு தீவிரவாதிகளின் கண்களும் கட்டப்பட்டிருந்தன. நான் விமானத்தில் ஏறுவதற்கு முன்னர், அவர்கள் இருவரும் விமானத்தின் பின்பகுதியில் இருந்த இருக்கையில் அமர வைக்கப்பட்டனர். அதாவது, விமானத்தின் இடையே திரைச்சீலை ஒன்று போடப்பட்டிருந்தது. அதன் ஒரு முனையில் அவர்கள் இருவரும், மறுமுனையில் நானும் அமர்ந்திருந்தோம்" என்று அமர்ஜீத் சிங் கூறுகிறார்.

தாங்கள் ஸ்ரீநகரிலிருந்து டெல்லியை நோக்கி புறப்படுவதற்கு ஒரு சில நொடிகளுக்கு முன்னதாக, நாங்கள் விரைந்து டெல்லிக்கு வர வேண்டுமென்றும், அங்கு ஏற்கனவே காத்திருக்கும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜஸ்வந்த் சிங், விமான நிலையத்திலிருந்து நேரடியாக கந்தகாருக்கு புறப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

"டெல்லி சென்றடைந்தவுடனேயே மசூத் அஸ்கரும், சர்க்காரும் கந்தகாருக்கு அழைத்து செல்லப்படவிருந்த விமானத்தில் ஏற்கனவே மற்றொரு தீவிரவாதியான உமர் ஷேக்கும் இருந்தார்," என்று அமர்ஜீத் சிங் கூறினார்.

ஜஸ்வந்த் சிங் கந்தகாருக்கு செல்ல காரணம் என்ன?

படத்தின் காப்புரிமை SAEED KHAN/AFP/GETTY IMAGES

மூன்று தீவிரவாதிகளை காந்தகாருக்கு அழைத்துச்சென்று ஒப்படைத்தவுடன், தாலிபன் தீவிரவாதிகள் பணய கைதிகளாக பிடித்துவைத்துள்ள விமான பயணிகளை அங்கிருந்து அழைத்து வரப்போவது யார்? என்ற கேள்வி எழுந்தபோது இந்தியாவின் வெளியுறவுத்துறை, புலனாய்வுத்துறை உள்ளிட்டவற்றை சேர்ந்த உயரதிகாரிகள், ஒவ்வொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கும் டெல்லியை அணுகுவதை விடுத்து, மிகப் பெரிய முடிவையும் எடுக்கும் வகையிலான ஒருவரை மட்டும் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தனர்.

அதையடுத்து, பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட அப்போதைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரான ஜஸ்வந்த் சிங், தீவிரவாதிகளுடன் கந்தகாருக்கு சென்றார். எனினும், நீண்ட நேரத்திற்கு தாலிபன் தீவிரவாதிகள் பேச்சுவார்த்தைக்காக ஜஸ்வந்த் வந்த விமானத்தை அணுகவில்லை.

"வெகு நேரத்திற்கு பிறகு, எங்களது விமானத்திலிருந்த வாக்கி-டாக்கில் ஒலி கேட்டது. அப்போது, என்னிடம் வந்த வெளியுறவுத்துறையின் இணை செயலரான விவேக் கட்ஜு, 'ஐயா, அவர்கள் பணயக்கைதிகளை விடுவிப்பதற்கு முன்னர், நாம் முதலில் தீவிரவாதிகளை விடுவிக்க வேண்டுமா?' என்று கேட்டார். எனக்கு எந்தவொரு வழியுமில்லாததால், தாலிபன்களின் சொல்லை ஏற்றுக்கொண்டேன்" என்று தனது சுயசரிதையான 'ஏ கால் டூ ஹானர் - இன் சர்விஸ் ஆஃப் எமெர்ஜிங் இந்தியா'வில் (A Call to Honor - In Service of Emerging India) ஜஸ்வந்த் சிங் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

"மூன்று தீவிரவாதிகளும் விமானத்திலிருந்து இறங்கியதும், எதிர்முனையில் நின்றுகொண்டிருந்த அவர்களது குடும்பத்தினரும், தாலிபன் தீவிரவாதிகளும் ஆரவாரத்துடன் வரவேற்றனர். விமானத்திலிருந்து நாங்கள் இறங்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக எங்களது விமானத்திலிருந்த படிக்கட்டு நீக்கப்பட்டது. பாகிஸ்தானில் இருந்த இந்த மூன்று தீவிரவாதிகளின் உறவினர்களும் அந்நாட்டு புலனாய்வுத்துறையினரால் கந்தகாருக்கு அழைத்துவரப்பட்டு, இந்தியாவில் விடுதலை செய்யப்பட்டவர்கள் உண்மையானவர்களா என்று நேரடியாக பரிசோதனை செய்தனர். பரிசோதனையில் அவர்களது உண்மைத்தன்மை உறுதிசெய்யப்பட்ட பிறகே, எங்களது விமானத்தின் படிக்கட்டுகள் மீண்டும் இணைக்கப்பட்டன. அந்நேரத்தில், அப்பகுதியில் இருள் சூழ ஆரம்பித்ததுடன், வெப்பநிலையும் குறையத் தொடங்கியது" என்று தனது சுயசரிதையில் ஜஸ்வந்த் சிங் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தீவிரவாதிகளால் கடத்தப்பட்ட விமானத்திலிருக்கும் பயணிகளை பார்ப்பதற்காக மாலை சுமார் ஐந்து மணியளவில் அஜித் தோவல் தாங்கள் வந்த விமானத்திலிருந்து கீழிறங்கியபோது, விமானத்தை கடத்திய குழுவை சேர்ந்த தீவிரவாதிகள் இருவர் அவருக்கு பைனாக்குலர் ஒன்றை பரிசாக அளித்தனர்.

"அந்த பைனாக்குலரை பயன்படுத்தி தாங்கள் விமானத்தின் வெளியில் நடக்கும் நடமாட்டத்தை கண்காணித்ததாக அவர்கள் என்னிடம் கூறினர். பிறகு, கந்தகாரிலிருந்து நாங்கள் டெல்லியை நோக்கி சென்றுக்கொண்டிருக்கும்போது தீவிரவாதிகள் எனக்கு பரிசாக அளித்த பைனாக்குலரை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜஸ்வந்த் சிங்கிடம் காண்பித்தபோது, 'கந்தகாரில் நாம் சந்தித்த மோசமான அனுபவத்தை நினைவுக்கூறும் என்று கூறினார். அந்த பைனாக்குலரை அவருக்கு நினைவு பரிசாக அளித்துவிட்டேன்," என்று தனது நினைவுகள் குறித்து தோவல் குறிப்பிடுகிறார்.

சிதறிக் கிடந்த மாமிச துண்டுகள்

வெளியுறத்துறை அமைச்சர் ஜஸ்வந்த் தலைமையிலான அணியினர் அன்று இரவே, கடத்தப்பட்ட விமானத்திலிருந்த பயணிகளை அழைத்துக்கொண்டு இந்தியாவுக்கு திருப்பிவிட்டனர். ஆனால், கடத்தப்பட்ட விமானத்தில் எரிபொருளை நிரப்பி, அதிலிருக்கும் 14 ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் விமான பணியாளர்களை இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரும் பொறுப்பு பாகிஸ்தானுக்கான இந்திய தூதரான கான்ஷியாமிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது.

படத்தின் காப்புரிமை Getty Images

"கடத்தப்பட்ட விமானத்தில் இருந்த அனைத்து பயணிகளும் இந்தியாவுக்கு திரும்பவுள்ள விமானத்துக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டவுடன், நான் அதனுள்ளே சென்றபோது, விமானத்தின் தரைப்பகுதி முதல் விமான இயக்கு அறை வரை சிதறியிருந்த மாமிச துண்டுகளை பார்த்து அதிர்ந்துவிட்டேன். அதுமட்டுமின்றி, விமானத்தின் கழிவறைகளும் பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு மோசமான நிலையில் இருந்தது" என்று கான்ஷியாம் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மீண்டும் முரண்டு பிடித்த தாலிபன்கள்

அன்றைய இரவு சுமார் ஒன்பது மணியளவில், கடத்தப்பட்ட விமானத்தின் விமானி சூரி, கான்ஷியாமிடம் வந்து, 'தாலிபன்கள் நமது விமானத்திற்கு எரிபொருள் அளிப்பதற்கும், பார்ப்பதற்கும் அனுமதி தர மறுக்கிறார்கள்' என்று கூறினார்.

அதாவது, கடத்தப்பட்ட விமானத்தில் இருக்கும், தீவிரவாதிகளுக்கு சொந்தமான, சிவப்பு நிற பையொன்றை தந்தால்தான் விமானம் இந்தியா செல்வதற்கு அனுமதிப்போம் என்று அவர்கள் கூறினர்.

"இரவு சுமார் 11 மணியளவில் சிவப்பு நிற காரொன்றில் அதன் முன்பக்க விளக்கை போட்டவாறு அங்கு வந்த தாலிபன்கள், விமானத்திலிருக்கும் பைகளை விமான ஊழியர்கள் எடுத்துக்காட்டினர். வெகு நேரத்திற்கு தீவிரவாதிகள் கேட்ட அந்த சிவப்பு பை கிடைத்தவுடன், அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக விமானத்தின் விமானியிடம் ஊழியர் ஒருவர் கூறினார். அந்த பையில் ஐந்து எறிகுண்டுகள் இருந்தன. அன்றைய இரவு முழுவதையும் நாங்கள் விமானத்துக்குள்ளேயே கழித்தோம்," என்று கான்ஷியாம் குறிப்பிடுகிறார்.

தாலிபன்களின் மற்றொரு பரிசு

படத்தின் காப்புரிமை Getty Images

மறுநாள் காலை கந்தகார் விமான நிலையத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறையின் அதிகாரி ஒருவர் கடத்தப்பட்ட விமானத்துக்கு வந்து கான்ஷியாமிடம் ஒரு பொட்டலத்தை கொடுத்தார். அதை திறந்து பார்த்தபோது, சில பாதாம் பருப்புகள், உலர் திராட்சைகள், சிறிய சீப்பு மற்றும் நக வெட்டி இருந்தது.

கான்ஷியாமிற்கு விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியேறி கந்தகார் நகரத்தை சுற்றிப் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்காததால், மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்தும், அப்போது ஆப்கானிஸ்தானை ஆட்சி செய்த தாலிபன் அரசின் விமானப் போக்குவரத்துறை அமைச்சரால் வழங்கப்பட்டது.

உள்ளூர் நேரப்படி மறுநாள் காலை 9:43 மணியளவில், விமானத்தில் எரிபொருள் நிரப்பட்டவுடன், கந்தகாரிலிருந்து டெல்லியை நோக்கி புறப்பட்டோம்.

