(மக்களவை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில், தேர்தல் தொடர்பான முக்கிய புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறோம்)

புத்தகம் The Great March of Democracy தொகுப்பாசிரியர் எஸ்.ஒய். குரைஷி வெளியீடு பென்குயின் பக்கங்கள் 296 விலை 699/-

இந்தியாவின் பதினேழாவது தலைமைத் தேர்தல் ஆணையராக இருந்த எஸ்.ஒய். குரைஷி, இந்தியத் தேர்தல்களின் வரலாறு, அவை நடைபெறும் விதம் ஆகியவை குறித்து An Undocumented Wonder என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர். அவருடைய சமீபத்திய புத்தகம்தான் The Great March of Democracy. இந்தியத் தேர்தல்கள் குறித்து பல்வேறு அறிஞர்கள், கட்டுரையாளர்கள் உள்ளிட்டோரிடம் கேட்டுப் பெற்ற கட்டுரைகளின் தொகுப்பு. புத்தகத்திற்கு அணிந்துரை எழுதியிருப்பவர் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி.

முன்னுரை, அணிந்துரை தவிர, புத்தகம் நான்கு பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மொத்தம் 27 கட்டுரைகள்.

குரைஷியின் முந்தைய புத்தகம், இந்தியத் தேர்தலின் வரலாற்றை, வளர்ச்சியை தொகுத்துக்காட்டியது. இந்தப் புத்தகத்தைப் பொறுத்தவரை உலகின் மிகப் பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்தியாவின் தேர்தலின் மறக்க முடியாத தருணங்கள், நம் தேர்தல் முறை எதிர்கொண்ட, எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் ஆகியவற்றை அரசியல் ரீதியாக, வரலாற்று ரீதியாக, சமூக - பொருளாதார ரீதியாக, நிர்வாக ரீதியாக பகுத்துப் பார்க்கிறது.

யோகேந்திர யாதவ், சஷி தாரூர், சோம்நாத் சாட்டர்ஜி, டி.என். சேஷன், இலா ஷர்மா, மார்க் டுல்லி, கபீர் பேடி, ரத்தன் டாடா என உலகம் முழுவதுமுள்ள அறிவுஜீவிகள், நிர்வாகிகள், வரலாற்றாசிரியர்களிடம் கட்டுரைகளைக் கேட்டுப் பெற்றுத் தொகுத்திருக்கிறார் குரைஷி.

புத்தகத்தின் பல கட்டுரைகள் ஆறேழு பக்களுக்குள் முடிந்துவிடக்கூடியவை. இருந்தாலும் தீவிர சிந்தனைகளையும் விவாதங்களையும் எழுப்பக்கூடியவை.

தேர்தல் நடக்கும்போது மக்கள் பல மணி நேரம் வரிசைகளில் காத்திருந்து ஏன் வாக்களிக்கிறார்கள்? அப்படி வாக்களிப்பதால் அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது? எந்தத் தனி நபரின் ஓட்டும் எதையும் சாதித்துவிடப் போவதில்லை எனத் தெரியும். இருந்தபோதும் அவர்கள் வாக்களிக்கிறார்கள். காரணம், அது அவர்களுக்கு ஒரு அதிகாரத்தைத் தருகிறது. ஏற்றத்தாழ்வு மிக்க ஒரு சமூகத்தில், அவர்களிடம் அரசியல்வாதிகள் வந்து ஓட்டுக்காக நிற்கிறார்கள். ஒரு ஓட்டிற்கென தனியாக எந்த அதிகாரமும் இல்லையென்றாலும் ஒரு குழுவாகச் சேர்ந்து வாக்களித்தால், மாற்றத்தைக் கொண்டுவர முடியுமென நம்பி வாக்களிக்கிறார்கள் என்கிறது முதல் கட்டுரை.

அடுத்த இரு கட்டுரைகளில் இந்தியாவின் வெவ்வேறு இடங்களில் தேர்தல் ஜனநாயகம் எப்படிச் செயல்படுகிறது என்பதை முன்னிறுத்தி, தற்போதைய தேர்தல் முறையின் நன்மைகளையும் போதாமைகளையும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. பிரிட்டனைச் சேர்ந்த கரம்ஜித் சிங் வாரணாசிக்குச் சென்று, அங்கு நடக்கும் தேர்தல்கள் நடைமுறைகளைப் பார்த்துவிட்டு, ஒரு முக்கியமான கருத்தை முன்வைக்கிறார். அதாவது, இந்தியத் தேர்தல் முறைகளில் இருந்து தொடர்ச்சியாக தேர்தல் ஆணையம் கற்றுக்கொள்கிறது. தேர்தல் முறைகளில் சீர்திருத்தங்களையும் மாற்றங்களையும் செய்கிறது. அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்கிறார் அவர்.

மிசௌரி பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியரான பால் வாலஸ் ஹரியானா மாநிலத்தை முன்வைத்து, ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார். அதாவது,

1. மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல்களிடமிருந்து பாதுகாப்புத் தேவைப்படுகிறது. அதை அரசியல்வாதிகள் பயன்படுத்திக்கொள்கிறார்கள்.

2. ஊழல் என்பது மிக முக்கியமான அம்சமாக இல்லாவிட்டாலும் தேர்தல்களில் வாக்குகளைத் தீர்மானிக்கிறது.

அதே நேரம் அடிப்படை வசதிகள், பொருளாதாரம் ஆகியவற்றைக் கவனிக்க வேண்டிய தேவை அரசியல்வாதிகளுக்கு இருக்கிறது. இதைப் புறக்கணிக்கும் கட்சி வெற்றிபெற முடியாது. 2014ல் இந்த அம்சங்களைச் சொல்லி ஆட்சியைப் பிடித்த நரேந்திரமோதி, 2019ல் வெற்றிபெறுவாரா என்பதைப் பார்க்கலாம் என்கிறார் பால் வாலஸ்.

இந்தியத் தேர்தல் முறையின் தனித்துவம் என்ன என்ற யோகேந்திர யாதவின் கட்டுரையும் 'இந்தியாவின் ஜனநாயக பன்முகத் தன்மையைப் பாதுகாக்கும் தேர்தல்கள்' என்ற சசி தாரூரின் கட்டுரையும் நம் தேர்தல் அமைப்பின் சிறப்புகளையும் அதன் பிரச்சனைகளையும் அந்தப் பிரச்சனைகளை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது என்பதையும் சொல்கின்றன.

இந்தப் புத்தகத்தின் இரண்டாவது பகுதி மிக முக்கியமானது. இந்தியாவின் தேர்தல் நடைமுறைகள் எப்படித் துவங்கின, அதன் பின்னணியில் என்னவெல்லாம் நடந்தது என்பதைச் சொல்லும் கட்டுரை, ஹைதராபாத் மாகாணத்தில் முதலும் கடைசியுமாக நடந்த பொதுத் தேர்தல் குறித்த கட்டுரை, டி.என். சேஷனால் இந்தியத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், அரசியல்வாதிகள் மற்றும் கட்சிகள் குறித்த தகவல்களைச் சேகரிப்பதில் தேர்தல் ஆணையத்தின் பங்கு ஆகியவை இந்தப் பகுதியில் சொல்லப்படுகின்றன. தவிர, சமீபத்தில் ஜனநாயக நாடுகளான நேபாளம், பூடான் ஆகியவற்றில் நடந்த தேர்தல்களில் இருந்து கிடைத்த அனுபவங்கள், படிப்பினைகளையும் இந்தப் பகுதி சொல்கிறது.

People and Perspectives என்ற இந்தப் புத்தகத்தின் மூன்றாவது பகுதி மிக சுவாரஸ்யமானது. பல்வேறு தரப்புகளைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள் தேர்தல்களின் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து தங்கள் அனுபவங்களையும் பார்வைகளையும் இந்தப் பகுதியில் முன்வைக்கிறார்கள். பிபிசி தில்லி பிரிவின் தலைவராக இருந்த மார்க் டுல்லி, ஒரு வெளிநாட்டுச் செய்தியாளராக இந்தியத் தேர்தல்கள் குறித்து செய்தி சேகரித்த அனுபவத்தை விளக்குகிறார்.

மார்க் டுல்லியைச் சந்திக்கும் சில வேட்பாளர்கள், 'எங்கள் எதிரிதான் வெற்றிபெறுவாரென நீங்கள் எப்படிச் சொல்லலாம்' என்று கோபத்துடன் கேட்பார்களாம். 'யார் வெல்வார்கள், தோற்பார்கள் என்ற கருத்துக் கணிப்பை பிபிசி ஒருபோதும் செய்வதில்லை' என்று மார்க் டுல்லி பொறுமையாக அவர்களுக்கு விளக்குவாராம். இதெல்லாம் 1980களில் நடந்தது. ஆனால், இப்போதும் பொருத்தமாக உள்ள சம்பவம் இது.

இந்தப் பகுதியில் உள்ள ஒரு கட்டுரை, இந்தியில் வெளிவந்த அரசியல், தேர்தல் தொடர்பான திரைப்படங்களைப் பற்றிப் பேசுகிறது. மற்றொரு கட்டுரை தேர்தலுக்கும் தொழிலதிபர்களுக்கும் உள்ள தொடர்பைப் பற்றி விளக்குகிறது. இந்தக் கட்டுரையை எழுதியிருப்பவர் தொழிலதிபர் ரத்தன் டாடா.

The Path Ahead என்ற புத்தகத்தின் நான்காவது பகுதி, இந்தியத் தேர்தல்களின் எதிர்காலம் குறித்துப் பேசுகிறது. இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெவலப்மென்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷனின் இயக்குனர் பிரமோத் குமார் எழுதியிருக்கும் கட்டுரை, இந்தியத் தேர்தல்களில் மக்கள் பங்கேற்பு குறித்து புள்ளிவிவரங்களுடன் விளக்குகிறது. உலகில் எந்த ஒரு ஜனநாயக நாட்டையும்விட, இந்தியாவில் மக்களின் பங்கேற்பு தேர்தலில் அதிகம் என்கிறது கட்டுரை. மேலும், சுதந்திரம் அடைந்தபோது இருந்ததைவிட தற்போது மாநிலக் கட்சிகளின் பிரதிநிதித்துவம் அதிகரித்திருக்கிறது என்கிறார் பிரமோத் குமார். இந்தியா சுதந்திரமடைந்தபோது தேசியக் கட்சிகள் 76 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்றன. மாநிலக் கட்சிகள் 8.1 சதவீத வாக்குகளையே பெற்றன. ஆனால், 2014ஆம் ஆண்டுத் தேர்தலில் தேசியக் கட்சிகள் 67.7 சதவீத வாக்குகளைப் பெற, மாநிலக் கட்சிகள் 27.74 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்றன.

இந்தப் பகுதியின் அடுத்தடுத்த கட்டுரைகள், நம் தேர்தல்கள் சந்திக்கும் சவால்களைப் பேசுகின்றன. அதிக வாக்குகளைப் பெற்றவர் வெற்றிபெற்றவராக அறிவிக்கப்படுவது, வாக்காளர்களுக்கு பணம் தரப்படுவது, தேர்தல் செலவுகள் அதிகரிப்பது, அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு அரசே செலவுசெய்ய முடியுமா போன்ற அம்சங்கள் இங்கு விவாதிக்கப்படுகின்றன.

இந்தப் புத்தகத்தைப் படித்து முடிக்கும்போது, இந்தியத் தேர்தல்கள் என்பவை எவ்வளவு சிக்கலானவை, எவ்வளவு மாற்றங்களையும் சீர்திருத்தங்களையும் கோரி நிற்பவை என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடியும். அதே நேரம், இந்த சவால்களையெல்லாம் மீறி இந்திய எப்படி தொடர்ந்து ஒரு வெற்றிகரமான ஜனநாயகமாக விளங்குகிறது என்பதிலும் பெருமிதம் கொள்ள முடியும்.

