(Be the Change என்றார் காந்தி. Iam the Change என்கிறார்கள் இவர்கள். ஒன்றுமற்ற ஒரு வெளியிலிருந்து சுயம்புவாக எழுந்து வந்து எல்லோருக்குமான உந்துதலாக மாறி நிற்கும் நம்பிக்கை மனுசிகளின் கதைகளை பிபிசி தமிழ் தொகுத்துள்ளது. அதன் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் இது.)

பிரசவத்திற்கு இலவசம் என்று பல ஆட்டோக்களிலும் எழுதியிருப்பதை பார்த்திருப்பீர்கள். ஆனால் இந்த ஆட்டோ, பெண்களுக்கு, முதியவர்களுக்கு, அரசுப் பள்ளி மாணவிகள் ஆகியோருக்கும் இலவசம்.

அதுமட்டுமல்லாமல் ஏழை குழந்தைகளின் வாழ்வை மாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன், அதிக நேரம் ஆட்டோ ஓட்டி அதில் வரும் பணத்தில் ஏழைக் குழந்தைகளை படிக்க வைக்க இருக்கிறார் சென்னை பெரம்பூரை சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரான ராஜி.

யாரிடமும் இதற்காக எந்த நிதியுதவியும் பெறாமல், பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், பெண் கல்விக்கு உதவவும் எந்த ஆணின் உதவியையும் எதிர்பார்க்காமல் தானே களத்தில் இறங்கி இருக்கிறார் ராஜி.

