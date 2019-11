View this post on Instagram

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒம்பப்படும். கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்பு திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை வ.உ.சி மைதானத்தில் நடைபெற்ற விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு பிறகு நெல்லையில் புகழ்பெற்ற இரு பள்ளி மாணவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு ஒருவொருக்கொருவர் சண்டையிட்டுக் கொண்டனர் . மாணவர்கள் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கும் அவர்களின் பெற்றோருக்கும், அறிவுரை கூறியபின் அவர்கள் தவறை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார்கள். மேலும் மாணவர்கள் அவர்களது தவறை உணர வேண்டும். மேலும் இது போன்ற செயல்பாடுகளில் வருங்காலத்தில் ஈடுபடக் கூடாது. என்பதால் 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் அனைவரும் 1330 திருக்குறளையும் ஒருமுறை எழுத வேண்டும் என பாளையங்கோட்டை ஆய்வாளர் திரு. தில்லை நாகராஜன் அவர்கள் பள்ளிகளில் கேட்டுக் கொண்டதின் பேரில் 1330 திருக்குறளையும் எழுதி 06-11-2019-ம் தேதியன்று காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். பாளைங்கோட்டை காவல் ஆய்வாளர் திரு.தில்லை நாகராஜன் அவர்களின் நூதன முறையில் தண்டனையால் மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்தும். மாணவர்களின் படிப்பு மற்றும் வருங்கால நலன் கருதி நெல்லை மாநகர காவல்துறை