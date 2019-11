(Be the Change என்றார் காந்தி. I am the Change என்கிறார்கள் இவர்கள். ஒன்றுமற்ற ஒரு வெளியிலிருந்து சுயம்புவாக எழுந்து வந்து எல்லோருக்குமான உந்துதலாக மாறி நிற்கும் நம்பிக்கை மனுசிகளின் கதைகளை பிபிசி தமிழ் தொகுத்துள்ளது. அதன் 15வது அத்தியாயம் இது.)

"கழிவறை என்பது அத்தியாவசியமான ஒன்று. ஆனால் அது பலருக்கு நாம் நினைப்பதுபோல் எளிதாக கிடைக்கும் ஒரு விஷயமாக இருப்பதில்லை." என்கிறார் விஷ்ணுப்ரியா.

பல இடங்களில் கழிவறையை சரியாக பயன்படுத்த முடியாமைக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் நீர் பற்றாக்குறை எனவே குறைந்த நீர் பயன்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் கழிவறையை வடிவமைத்து, அது பயன்பாட்டிற்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக ஆவணப்படம் மூலம் பனியாற்றி வருகிறார் விஷ்ணுப்ரியா.

காணொளி தயாரிப்பு: விஷ்ணுப்ரியா ராஜசேகர்

ஒளிப்பதிவு மற்றும் படத்தொகுப்பு - கே.வி. கண்ணன்

