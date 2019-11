கல்குவாரி டூ அமெரிக்கா - பச்சையம்மாள் கதை #iamthechange

(Be the Change என்றார் காந்தி. Iam the Change என்கிறார்கள் இவர்கள். ஒன்று மற்ற ஒரு வெளியிலிருந்து சுயம்புவாக எழுந்து வந்து எல்லோருக்குமான உந்துதலாக மாறி நிற்கும் நம்பிக்கை மனுசிகளின் கதைகளை பிபிசி தமிழ் தொகுத்துள்ளது. அதன் 16வது அத்தியாயம் இது.)

நிகழ்காலம் துயர் தோய்ந்து இருக்கும் போது, எதிர்காலம் மட்டும் எப்படி இருந்துவிடப் போகிறது? இந்த இருள்தான், இந்த வலிதான், இந்த காயம்தான் இனி எப்போதும் இருந்துவிடப் போகிறது என்று அனைவரும் நம்பிய போது அதிலிருந்து மீண்டு பலரை மீட்ட ஒரு தன்னம்பிக்கை பெண்ணின் வாழ்விது. பச்சையம்மாள் கதை.

பச்சையம்மாளின் கதையை தெரிந்து கொள்ள இந்தக் காணொளியை காணுங்கள்.

காணொளி தயாரிப்பு: மு. நியாஸ் அகமது

